Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
59 dakika önce
Park halindeki otomobil alev alev yandıADIYAMAN - Adıyaman'da park halindeki bir otomobil motor kısmında başlayan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Park halindeki otomobil alev alev yandı
ADIYAMAN - Adıyaman
'da park halindeki bir otomobil motor kısmında başlayan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Yangın, merkeze bağlı Küçükkavaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Celal Baba'ya ait 02 LC 069 plakalı otomobil park halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Araç
sahibi ve yanındaki arkadaşı itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olarak yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisindeki otomobile müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi esnasında otomobilin motor kısmında elektrik aksamından kaynaklı küçük patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Araç sahibi ve yanındaki arkadaşı park halindeki otomobilin biranda yanmaya başladığını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:43 Kaynak: İHA
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