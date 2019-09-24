Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil alev alev yandı
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

2 saat önce

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı, System.String[]

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Atakent Mahallesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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