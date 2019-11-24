Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil alev alev yandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alev alan park halindeki otomobil cayır cayır yandı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alev alan park halindeki otomobil cayır cayır yandı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobilin iç bölümü tamamen kül oldu.


Olay, dün gece saatlerinde Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde Külliye Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Ali Aksoy'a ait 07 ADT 313 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden dumanlar yükselmesinin ardından kısa sürede alevler çıktığını belirten vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak bilgi verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yangına kısa bir sürede müdahalede bulunmasına rağmen otomobilin iç bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


İlk yapılan incelemelerde otomobilin yanmasının aküden kaynaklı olabileceği belirtilirken, aracın motor bölümünün yangından etkilenmemesi dikkatlerden kaçmadı. Yangını duyarak olay yerine gelen otomobil sahipleri, aracın 2 gün önce arıza yaptığını ve yol kenarına park edildiğini, 2 gündür hiç çalışmadığını dile getirdiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar Meteoroloji'den Batı Akdeniz ve Güney Ege için şiddetli sağanak uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 20:30:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]