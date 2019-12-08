Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil alev alev yandı
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Dün gece, Karabük Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesiyle gelen itfaiye eipleri otomobilin motor kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.


- K
Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
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