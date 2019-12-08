Park halindeki otomobil alev alev yandı
6 saat önce
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:40 Kaynak: DHA
KARABÜK'ün Safranbolu
ilçesinde sitenin bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.
Dün gece, Karabük Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların haber vermesiyle gelen itfaiye eipleri otomobilin motor kısmını saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.
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