Park halindeki otomobil, alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil, alev alev yandı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.
Besicilik yapan Abdullah Yaman, sabah saatlerinde, 21 KK 307 plakalı otomobilini Hayriye Mahallesi'nde park ederek, canlı hayvan pazarına gitti. Bir süre sonra otomobilin motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Aracı saran alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil, kullanılmaz hale geldi.
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