Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil alev alev yandı

10.11.2020 15:19
Park halindeki otomobil alev alev yandı, System.String[]

Hatay'da park halindeki LPG'li otomobil alev aldı.

Hatay'da park halindeki LPG'li otomobil alev aldı. Araç sahibi olduğu tahmin edilen kişi ise yanan aracı dakikalarca duvarın arkasından izlerken, söndürme çalışmalarında da aracına uzaktan baktı.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Altınçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde duran 31 AZ 340 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçildiği yangın sonrası otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla alakalı tahkikat başlatırken, araç sahibi oldukları tahmin edilen bir kadın gözyaşlarına hakim olamazken, bir adam da yanan aracı duvarın arkasından izledi. - HATAY

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Hatay, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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