Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki otomobilin yanması sokak sakinlerini sokağa döktü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki otomobilin yanması sokak sakinlerini sokağa döktü. Edinilen bilgiye göre, Haceloğlu mahallesi Sahil sokak üzerinde meydana geldi. D.Y.'ye ait park halindeki 11 ER 785 plakalı otomobilden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekibi, otomobilde başlayan yangını, kısa sürede söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

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