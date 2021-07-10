Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Hortumla su sıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştılar

Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi

ÇORUM - Çorum'da park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ulukavak mahallesi Selçuk caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet K., otomobilini park ettikten sonra motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü alevlere yangın tüpüyle müdahale ederken yanan otomobilin yan tarafında bulunan evden de vatandaşlar hortumla su sıkarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonunda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.