Park halindeki otomobil, alev alev yandı - Son Dakika

İZMİT'te, park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil ile yanındaki araçta hasar oluştu.

Erenler Mahallesi'ndeki sitenin otoparkında, İbrahim Işık'a ait 41 AHF 491 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla otoparka itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Otomobilde ve yanında park halindeki diğer araçta hasar meydana geldi. Öte yandan otomobilin yanma anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.