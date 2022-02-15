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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

15.02.2022 10:27

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi'nde dün gece Mehmet Kartal'a ait park halindeki 34 DJH 872 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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Mehmet Kartal, Otomobil, Siverek, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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