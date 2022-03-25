Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

25.03.2022 18:29
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Çevredeki diğer araçlarda sıçramadan söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kula'ya bağlı 4 Eylül Mahallesi 327 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde olan Hayrettin Karakoç'a ait 45 ACC 435 plakalı Kartal marka otomobilden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

(Hasan Yiğen/ İHA)

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

YORUMLAR
500
SEYİR HALİNDEKİ TIR, ALEV ALEV YANDI SEYİR HALİNDEKİ TIR, ALEV ALEV YANDI Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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