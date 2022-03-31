Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki otomobil alev alev yandı

31.03.2022 16:23
Park halindeki otomobil alev alev yandı

ARNAVUTKÖY'de misafirliğe gelen kişinin park ettiği otomobil bir anda alev aldı.

ARNAVUTKÖY'de misafirliğe gelen kişinin park ettiği otomobil bir anda alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının başladığı an ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yangın, dün saat 23.10'da Arnavutköy Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Arnavutköy'deki akrabalarına misafirliğe gelen Mesut Kılıç, 34 AE 6079 plakalı otomobilini kaldırım kenarına park etti. Aracını park ettikten dakikalar sonra, otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede otomobili saran alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığı ve otomobilin alevlere teslim olduğu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Çıkan yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangının otomobilin elektrik aksamındaki bir arıza sonucu çıktığı tahmin ediliyor.


Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
YORUMLAR
500
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü Bağcılar'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement