Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

06.05.2022 11:41

Park halindeki otomobil alev alev yandıZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kestaneci Mahallesi Karaelmas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Tamamen yanan otomobil hurdaya döndü.

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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