Park halindeki otomobil alev alev yandı

Silivri'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı.

Silivri Fatih Mahallesi Kale Park sosyal tesisleri yanındaki otoparkta park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, sahibi öğrenilemeyen bir otomobil, park halindeyken bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

(Yusuf Eker - İHA)