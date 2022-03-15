PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI, 2 ARAÇTA ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

OSMANİYE'de, park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi, yanında bulunan 2 araçta zarar gördü.

Olay saat 11.50 sularında Adnan Menderes Mahallesi Masal Park yanındaki alanda meydana geldi. Park halinde bulunan 80 GV 523 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı kaplarken, yakınındaki 80 ET 800 plakalı TIR ve 80 DT 505 plakalı otomobile de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araçlarda maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.