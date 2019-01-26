Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobil Alev Alıp Hareket Etti: 1 Yaralı

Park Halindeki Otomobil Alev Alıp Hareket Etti: 1 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ta park halindeyken aniden yanmaya başlayan ve hareket eden otomobilini durdurmak isteyen araç sahibinin eli yandı.

Park Halindeki Otomobil Alev Alıp Hareket Etti: 1 Yaralı, System.String[]
Sivas'ta park halindeyken aniden yanmaya başlayan ve hareket eden otomobilini durdurmak isteyen araç sahibinin eli yandı.

Mehmet Ateş (51), 58 FK 806 plakalı otomobilini Yenişehir Mahallesi Şehirler Arası Otobüs Terminali otoparkına park ettikten sonra aracından indi. Aracının motor kısmından yanmaya başladığını ve hareket ettiğini gören Ateş, otomobilini durdurmaya çalıştı. Eli yanan Ateş, aracını durdurmayı başaramadı.

İsmail Konak'a ait park halindeki 58 FY 234 plakalı otomobile çarpan Ateş'in aracı, kaldırımı aşarak yolun karşısına geçti. Karşı kaldırımda duran otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eli yanan Ateş, ambulansta tedavi edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Mehmet Ateş, Sivas, Güncel
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