Park Halindeki Otomobil Alev Alıp Hareket Etti: 1 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ta park halindeyken aniden yanmaya başlayan ve hareket eden otomobilini durdurmak isteyen araç sahibinin eli yandı.
Sivas'ta park halindeyken aniden yanmaya başlayan ve hareket eden otomobilini durdurmak isteyen araç sahibinin eli yandı.
Mehmet Ateş (51), 58 FK 806 plakalı otomobilini Yenişehir Mahallesi Şehirler Arası Otobüs Terminali otoparkına park ettikten sonra aracından indi. Aracının motor kısmından yanmaya başladığını ve hareket ettiğini gören Ateş, otomobilini durdurmaya çalıştı. Eli yanan Ateş, aracını durdurmayı başaramadı.
İsmail Konak'a ait park halindeki 58 FY 234 plakalı otomobile çarpan Ateş'in aracı, kaldırımı aşarak yolun karşısına geçti. Karşı kaldırımda duran otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Eli yanan Ateş, ambulansta tedavi edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:22 Kaynak: AA
AK Partili İsmet Yılmaz'dan Tartışma Yaratan Sözler: Vereceğiniz Oylar Kıyamet Günü Beraat Belgeniz Olacak
Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı
Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı
10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar