Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

6 saat önce

Park halindeki otomobil alev topuna döndü Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi'nin karşısında park halinde bulunan bir otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler sonucu otomobil alev topuna dönerken, durum itfaiye ekipleride bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürseler de, yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Hemen yanında bulunan apartmana sıçramadan söndürülmesi ile muhtemel bir faciayı engelledi.

Park halinde alev alan otomobil için polis ekipleri soruşturma başlattı.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:18 Kaynak: İHA

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