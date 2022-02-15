Üye Girişi
Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

15.02.2022 09:18

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü.

Olay akşam saatlerinde Siverek Yenişehir Mahallesi 25. metre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kime ait olduğu tespit edilemeyen bir otomobil, park halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mevlüt Bayraktar/ İHA)

Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Park halindeki otomobil alev topuna döndü

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yenişehir, Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
08:10 Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
08:00 Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat Salı altın kuru
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:24:50. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement