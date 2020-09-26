Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

Karabük'te park halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Cumayanı köyünde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Otomobilden çıkan alevleri gören vatandaşlar, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Otomobilin yanma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(Ersin Turan/İHA)