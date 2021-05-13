Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otoparkta park halinde bulunan otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otoparkta park halinde bulunan 20 DT 202 plakalı Renault marka otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevlere teslim olan otomobil, yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan diğer otomobillere yangın sıçramadan kısa süre içerisinde söndürüldü. Alevlerin arasında kalan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.