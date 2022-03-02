Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

02.03.2022 17:19
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Eskişehir'de, park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkanyangın çevrede büyük telaşa sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürüde söndürüldü.

Eskişehir'de, park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan

yangın çevrede büyük telaşa sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürüde söndürüldü.

Yangın, Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'si önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise, çevreden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öten yandan, meydana gelen yangında, yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLLERİNİ ALEVLERDEN BÖYLE KAÇIRDILAR KÜÇÜKÇEKMECE'DE KORKU DOLU ANLAR; OTOMOBİLLERİNİ ALEVLERDEN BÖYLE KAÇIRDILAR

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Eskişehir, Otomobil, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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