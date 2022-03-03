Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

03.03.2022 00:57
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Eskişehir'de, park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkanyangın çevrede büyük telaşa sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürüde söndürüldü.

Eskişehir'de, park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan

yangın çevrede büyük telaşa sebep olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürüde söndürüldü.

Yangın, Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'si önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın anı ise, çevreden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öten yandan, meydana gelen yangında, yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Eskişehir, Otomobil, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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