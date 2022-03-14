Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

14.03.2022 11:24
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Karabük'te dün gece yarısı bir sitenin garajında park halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Karabük'te dün gece yarısı bir sitenin garajında park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın sonucu otomobilin kundaklanma ihtimaline karşı polis tahkikat başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 58. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin garajında meydana geldi. Recep A. isimli şahsa ait 78 EB 310 plakalı otomobil bagaj kısmından alev aldı. Üzeri branda ile kaplı otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Bu sırada alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangının diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Araç sahipleri yanan araçları karşısında göz yaşlarına boğulurken, polis ekipleri motor kısmı hariç diğer kısımları tamamen yanan aracın kundaklama olabileceği şüphesi ile tahkikat başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Erdem/ İHA)

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Karabük, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika


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