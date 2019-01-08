Park Halindeki Otomobil Evin Bahçesine Uçtu

Park halindeki otomobil evin bahçesine uçtuKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlar sonrası bir otomobil evin bahçe duvarının çökmesi sonucu bahçeye uçtu.

Park halindeki otomobil evin bahçesine uçtu



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aşırı yağışlar sonrası bir otomobil evin bahçe duvarının çökmesi sonucu bahçeye uçtu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Aşırı yağmur sonrası müstakil bir evin bahçe duvarı aniden uçtu. O sırada evin kenarında park halindeki 06 BB 4797 plakalı otomobil de evin bahçesine düştü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bahçeye düşen araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Bahçe istinat duvarı çöken evin ikinci katında oturan Ali Yahşi, "Ben bahçede 10 dakika önce odun kırdım. Hatta duvarın dibinde poşet aradım ama bulamadım. Eve poşet almaya çıkmıştım, biraz sobanın yanında ısınayım dedim. O sırada şiddetli bir gürültü duydum. Eşim duvarın uçtuğunu söyledi ve bu manzara ile karşılaştık" diye konuştu.

Evin alt katında oturan Mustafa Güler ise evinde oturduğu sırada şiddetli bir gürültü duyarak dışarıya çıktığını söyledi.

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