Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil kundaklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeki otomobil kundaklandı

39 dakika önce

Park halindeki otomobil kundaklandıÇORUM - Çorum'da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı.

Park halindeki otomobil kundaklandı
ÇORUM - Çorum'da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı.
Olay, Ata 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.Ş.'ye ait olduğu öğrenilen otomobil kimliği belirlenemeyen kişilerce kundaklanarak yakılmak istendi. Mahalle sakinlerinin ifadesine göre yüzlerini gizleyen 2 kişi otomobilin yanına yaklaşarak arka lastiğini ateşe verdiler ve olay yerinden hızla uzaklaştılar. Aracın yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını benzin deposuna ulaşmadan söndürdü. Kundaklanan araçta maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Park halindeki otomobil kundaklandı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 02:30:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil kundaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]