PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI

12 dakika önce

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından kundaklandı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI, System.String[]

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından kundaklandı.

Bugün saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ otoparkında Esra Ü.'ye ait 01 DFE 06 plakalı otomobilin yandığını görenler vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevler otomobili sarmadan söndürdü. Araçta inceleme yapan ekipler, otomobilin sağ çamurluğu ve bagaj kapağı üzerine benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.

Ayrıca ekipler, otomobilin yaklaşık 10 metre uzağında içi benzin kokan bir pet şişe buldu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobilden görüntü

Otomobilin yanan kısımlarından görüntü

Yerdeki pet şişeden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:03 Kaynak: DHA
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