Park halindeki otomobil kundaklandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobil kundaklandı

6 saat önce

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından kundaklandı.

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından kundaklandı.

Bugün saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ otoparkında Esra Ü.'ye ait 01 DFE 06 plakalı otomobilin yandığını görenler vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevler otomobili sarmadan söndürdü. Araçta inceleme yapan ekipler, otomobilin sağ çamurluğu ve bagaj kapağı üzerine benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.

Ayrıca ekipler, otomobilin yaklaşık 10 metre uzağında içi benzin kokan bir pet şişe buldu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Park halindeki otomobil kundaklandı

Yavuzlar Mahallesi, Adana Yüregir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:06 Kaynak: DHA
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