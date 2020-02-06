Park halindeki otomobil kundaklandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobil kundaklandı

6 saat önce

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Park halindeki otomobil kundaklandı, System.String[]

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Esra Ü.'ye ait 01 DFE 06 plakalı otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, alevler otomobili sarmadan söndürdü. Maddi zarar meydana gelen araçta inceleme yapan itfaiye erleri, otomobilin sağ çamurluk ve bagaj kapağı üzerine benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Ayrıca ekipler, otomobilin yaklaşık 10 metre uzağında içi benzin kokan pet şişe buldu. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:59 Kaynak: DHA
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