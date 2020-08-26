Park halindeki otomobil kundaklandı - Son Dakika

Denizli'de, sahibinin otoparka bıraktığı lüks otomobil kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kundaklandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., akşam saatlerinde evine gelerek 20 ZZ 141 plakalı BMW marka otomobilini park etti. Park halindeki otomobilin ön kısmından yükselen alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek çevredeki evlere sıçramasının engelledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde otomobilin ön kısmına yanıcı madde döküldüğünü tespit ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin sevk edilerek incelemelerde bulunarak delil aradı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ