Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobil Kurşunladı

Park Halindeki Otomobil Kurşunladı

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde, park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, sabah saatlerinde, Akasya Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınlarında park halinde bulunan otomobilinin kurşunlandığını gören C.Z. durumu polise bildirdi. Kurşunlar otomobilin kaportasına ve hemen yakınında bulunan bir evin pencere ile duvarına isabet etti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, C.Z.'nin şikayetçi olacağı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Sabah, Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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