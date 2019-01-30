Park Halindeki Otomobil Kurşunlandı
18 dakika önce
Adıyaman'da park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Adıyaman
'da park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Cumhuriyet Mahallesi
'nde ikamet eden Zübeyir Tunç, park halindeki otomobilinin kaporta ve camlarında kurşun izlerinin olduğunu fark etti.
Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:33 Kaynak: AA
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