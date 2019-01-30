Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobil Kurşunlandı

Park Halindeki Otomobil Kurşunlandı

18 dakika önce

Adıyaman'da park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Adıyaman'da park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Zübeyir Tunç, park halindeki otomobilinin kaporta ve camlarında kurşun izlerinin olduğunu fark etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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