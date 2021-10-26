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Park halindeki otomobil önce yandı, sonra patladı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika

Park halindeki otomobil önce yandı, sonra patladı! O anlar anbean kamerada

26.10.2021 09:32

Sultangazi'de sabaha karşı park halindeki bir otomobil cayır cayır yandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine yelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada otomobilde patlama yaşandı. Patlama anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına kaydedildi. Kül olan otomobilin birkaç gün önce sokağa bırakıldığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi 1479. Sokak üzerinde sabah karşı yaşanan olayda, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halindeki otomobil önce alev aldı, sonra patladı! O anlar saniye saniye kamerada

OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek otomobili söndürdü.

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Park halindeki otomobil önce alev aldı, sonra patladı

BOMBA GİBİ PATLADI

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gerçekleştirdiği esnada otomobilde patlama meydana geldi. O an ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Mahalleliler otomobilin birkaç gün önce sokağa bırakıldığını iddia etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Park halindeki otomobil önce alev aldı, sonra patladı! O anlar saniye saniye kamerada
Park halindeki otomobil önce yandı, sonra patladı! O anlar anbean kamerada

Sultangazi, İtfaiye, Patlama, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil önce yandı, sonra patladı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobil önce yandı, sonra patladı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika
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