Park halindeki otomobil önce yandı, sonra patladı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika

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İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi 1479. Sokak üzerinde sabah karşı yaşanan olayda, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek otomobili söndürdü.

BOMBA GİBİ PATLADI

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması gerçekleştirdiği esnada otomobilde patlama meydana geldi. O an ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Mahalleliler otomobilin birkaç gün önce sokağa bırakıldığını iddia etti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.