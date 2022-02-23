Park halindeki otomobil soyuldu - Son Dakika
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Park halindeki otomobil soyuldu

23.02.2022 11:43
Park halindeki otomobil soyuldu

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobil kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından soyuldu.

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobil kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2303 Sokak içerisinde park halinde bulunan Mehmet Çelik'e ait, 02 ANN 074 plakalı otomobilin kapıları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından zorlanarak açıldı. Şahıs yada şahıslar, araç içerisindeki müzik sistemlerini çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden araç sahibi Mehmet Çelik, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çalınan müzik sistemlerinin bulunması, şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Park halindeki otomobil soyuldu

YORUMLAR
500
Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi

Mehmet Çelik, Adıyaman, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil soyuldu - Son Dakika


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