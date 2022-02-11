Üye Girişi
Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

11.02.2022 16:52
Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobil yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U.'nun ikamet ettiği evin bahçesinde park halinde olan 42 MA 6673 plakalı Renault marka otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar yangını kendi imkanları ile söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KONYA

Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500

Otomobil, Tragger, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement