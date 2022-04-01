Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçedeki otogarda meydana geldi. İbrahim Halil Özgoren'e ait park halindeki 20 L 2777 plakalı Opel marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. - VAN