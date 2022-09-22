PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

22.09.2022 11:58

İZMİT'te park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

İZMİT'te park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay sabah erken saatlerde İzmit Hatipköy Mahallesi Yalçınlar Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde olan 41 KK 564 plakalı otomobilin yanmaya başladığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahalede bulunarak, söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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