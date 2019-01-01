Park Halindeki Otomobil Yandı
47 dakika önce
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.
MANİSA'nın Kırkağaç
ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümü yandı.
Tevfikiye Mahallesi 68 Sokak'ta park halinde duran Ayşe Işık
'a ait 09 NG 833 plakalı otomobilin motor bölümünde, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, itfaiye ve polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Otomobilin motor kısmı yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis, soruşturma başlattı.
- Muğla
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:31 Kaynak: DHA
Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı
Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu!
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı