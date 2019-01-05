Park Halindeki Otomobil Yandı
15 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Modernevler Mahallesi'nde park halindeki 05 LAJ 20 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:12 Kaynak: AA
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