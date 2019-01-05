Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobil Yandı

Park Halindeki Otomobil Yandı

42 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Modernevler Mahallesi'nde park halindeki 05 LAJ 20 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:14 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel
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