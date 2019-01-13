Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otomobil Yandı

Park Halindeki Otomobil Yandı

1 saat önce

Park halindeki otomobil yandıKIRIKKALE - Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yandı.

Park halindeki otomobil yandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yandı. Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yıldız'a ait 78 AU 305 plakalı otomobil, Yenimahalle'de park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor bölümü yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler ilk müdahalesinde LPG'li otomobilin patlamaması için önlemler aldı. Önlem aldıktan sonra otomobil söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:28 Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa
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