Park Halindeki Otomobil Yandı

ADIYAMAN'da, park halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü.

ADIYAMAN'da, park halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.



Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Küçükkavaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Celal Baba'ya ait 02 LC 069 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.



Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - Adıyaman

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