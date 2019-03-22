Park Halindeki Otomobil Yandı

Adana'da park halindeki otomobil elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeki otomobil elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.



Olay, Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 42087 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harullah Döner'e ait 01 ABV 966 plakalı otomobil park halindeyken bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kundaklama olabileceğini düşünerek çevrede güvenlik önlemi aldı.



Vatandaşlar ise itfaiye ekibinin gelmesini beklemeyip yangını söndürdü. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri araçta yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. - ADANA

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