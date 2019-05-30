Park halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Elif Güner'in arızalandığı için Pınarbaşı Mahallesi Sağlık Caddesi'nde yol kenarına park ettiği 46 VJ 764 plakalı otomobili motor kısmının alev aldı.

Yangın, Güner'in haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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