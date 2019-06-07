Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

1 saat önce

Erzincan'da park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Erzincan'da park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde park halinde bulunan Erkan Turan'a ait 24 DE 414 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. LPG'li olduğu ifade öğrenilen otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelen otomobille ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan araç sahibi Turan, bayram tatili olması nedeniyle evde bulunduğunu ve komşularının haber vermesi üzerine aracındaki yangından haberdar olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Bahçelievler, İtfaiye, Güncel
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