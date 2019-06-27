Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil yandı
Son Dakika Güncel Haber

Park halindeki otomobil yandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Park halindeki otomobil yandı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgilere göre, İstasyon Caddesi'nde Fırat Birol'a ait otomobil park edildikten kısa bir süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların da yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın, Sandıklı İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:13 Kaynak: AA
Afyon, Sandıklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniye'de polisten kaçan sürücü, yayaların arasına daldı: 2'si ağır 4 yaralı Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "köprü" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:36:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]