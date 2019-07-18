Park halindeki otomobil yandı
2 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki bir otomobil biranda alev aldı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
ilçesinde park halindeki bir otomobil biranda alev aldı. Otomobili tamamen yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay, Kentpark civarında meydana geldi. Kamil Halaç'a ait 06 TP 527 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Aracın bagaj kısmından duman geldiği fark eden vatandaşlar durumu araç sahibine bildirdi. Araç
sahibi yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye
ekipleri kısa sürede aracı söndürdü.
Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
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