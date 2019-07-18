Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

2 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki bir otomobil biranda alev aldı.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki bir otomobil biranda alev aldı. Otomobili tamamen yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kentpark civarında meydana geldi. Kamil Halaç'a ait 06 TP 527 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Aracın bagaj kısmından duman geldiği fark eden vatandaşlar durumu araç sahibine bildirdi. Araç sahibi yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede aracı söndürdü.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:35 Kaynak: İHA
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