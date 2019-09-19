Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde Kadir Sinan'a ait 33 VNF 91 plakalı park halindeki otomobil bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Otomobilin motor kısmından başlayan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN