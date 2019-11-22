Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil yandı
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil yandı

6 saat önce

Erzincan'da gece saatlerinde park halindeki otomobil yandı.

Park halindeki otomobil yandı, System.String[]

Erzincan'da gece saatlerinde park halindeki otomobil yandı.


Çarşı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda Abdurrahman Özkaya'ya ait otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda araçta hasar oluşurken yangının otomobilin motor kısmında kısa devre oluşması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası
Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 15:18:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki otomobil yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]