Park halindeki otomobil yandı
6 saat önce
Erzincan'da gece saatlerinde park halindeki otomobil yandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:12 Kaynak: İHA
Erzincan'da gece saatlerinde park halindeki otomobil yandı.
Çarşı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda Abdurrahman Özkaya'ya ait otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda araçta hasar oluşurken yangının otomobilin motor kısmında kısa devre oluşması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. - ERZİNCAN
BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı