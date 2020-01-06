Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Park halindeki otomobil yandı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Van'ın Çaldıran ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Erginler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yada yaralanma olmazken, otomobilde büyük çapta zarar meydana geldi. - VAN

Çaldıran, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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